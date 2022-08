Heftige Hagelstürme in Katalonien: Kleinkind stirbt, Dutzende Verletzte

Nach heftigen Hagelstürmen in Spanien wurde ein erst einjähriges Mädchen getötet. Das Kleinkind wurde von einem 10-Zentimeter-Hagelball getroffen.

Am Dienstag ist bei einem heftigen Hagelsturm in der spanischem Region Katalonien ein einjähriges Mädchen getötet worden. Tennisballgroße Hagelkörner verletzten weitere 29 Menschen.

Der Hagelball, der das erst einjährige Kind tötete, soll einen Durchmesser von 10 Zentimeter gehabt haben. Passiert soll der Vorfall in der Nähe der katalanischen Stadt La Bisbal de l'Emporda sein. Am Dienstagnachmittag wurde das Mädchen sofort ins Josep-Trueta-Krankenhaus in Girona gebracht, wo es eine Stunde später verstarb.