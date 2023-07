Heftige Brände toben in weiten Teilen Südeuropas

In weiten Teilen Südeuropas haben Einsatzkräfte am Mittwoch weiterhin gegen die verheerenden Waldbrände gekämpft. Schwer betroffen ist weiterhin die griechische Ferieninsel Rhodos. Dort kämpften laut Berichten mindestens 3.000 freiwillige Helfer gegen die Flammen. Indessen verschärfte sich auch die Lage in Italien. Auch auf der französischen Insel Korsika wurde am Mittwoch über 200 Hektar Land berichtet, die zerstört wurden. Ein Kloster musste evakuiert werden.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf Twitter, dass wegen des Feuers das Kloster von Corbara im Norden der Insel geräumt worden sei. Rund 200 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Die Feuerwehr schrieb am späten Dienstagabend von einem Brand im nordkorsischen Ort Pigna. Starker Wind fache die Flammen an. Französischen Medienberichten zufolge hatte es zunächst zwei Brände unweit voneinander gegeben, die sich später zu einem Feuer entwickelt hätten. Der Präsident des korsischen Exekutivrats, Gilles Simeoni, schrieb auf Twitter, die beiden Feuer seien durch Brandstiftung entstanden.

Auch in Algerien gibt es viele Tote nach Bränden, in Italien mindestens ein Todesopfer nach schweren Unwettern. Vor allem die Brände machen den Einsatzkräften in dem beliebten Urlaubsland jedoch zu schaffen. In Sizilien sind die Behörden bereits den dritten Tag in Folge im Löscheinsatz. Besonders betroffen sind das Umland von Palermo, der Raum um Catania sowie die Hänge des Vulkans Ätna. Ebenfalls von den Bränden betroffen ist die Adria-Region Apulien. Die italienische Regierung will bei einer am Ministerratssitzung am Mittwochnachmittag den Ausnahmezustand verhängen. Das ermöglicht es der Regierung Einsatzkräfte im Katastrophenfall besser zu koordinieren und bürokratische Hürden zu umgehen. Auch die Fonds für die Eindämmung der Schäden können so schneller ausgeschüttet werden, hieß es in Rom.

Im Südosten der griechischen Ferieninsel Rhodos konzentrieren sich die Brände auf die Städte Gennadi und Lindos. Touristen seien nicht in Gefahr, heißt es von den Einsatzkräften. Der griechische Zivilschutz informierte darüber, dass es am (Mittwoch) extrem heiß werden soll und rechnete mit Temperaturen von bis 46 zu Grad und mehr. In der Nacht zum Mittwoch gelang es den Einsatzkräften, Gennadi im Südosten retten. Der Ort gilt als bei Touristen beliebtes Feriendorf. Wie örtliche Medien am Mittwoch weiter berichteten, wurden mit dem Tagesbeginn erneut Löschflugzeuge und -helikopter eingesetzt, um die Flammen zu bekämpfen. Der gefährlichste Brand auf Rhodos tobte jedoch weiterhin bei der Ortschaft Mesanagros, berichtete das örtliche Nachrichtenportal Rodiaki.

100 österreichische Urlauber auf der griechischen Insel Rhodos wurden mithilfe des Außenministerium bereits aus dem Brandgebiet evakuiert, derzeit befindet sich keine Österreicherin bzw. kein Österreicher mehr in den betroffenen Bereich der Insel, hieß es am Dienstag. Ein eigens in Wien eingerichteter Krisenstab unter der Leitung des Generalsekretärs im Außenministerium, Peter Launsky-Tieffenthal, ist in ständigem Kontakt mit den österreichischen Touristen sowie den Reiseveranstaltern und Fluglinien. Das Team in der österreichischen Botschaft in Athen und auf Rhodos wurde verstärkt.

Auf der ebenfalls bekannten Ferieninsel Korfu im Nordwesten Griechenlands wurde indessen über eine weitaus bessere Lage berichtet. Zwar mussten Löschflugzeuge auch dort aus der Luft bei der Brandbekämpfung helfen, jedoch gab es im Norden keine große Feuerfront mehr, hieß es vom staatlichen Regionalsender ERA-Korfu. Ebenfalls eine minder angespannte Situation vermeldeten die Einsatzkräfte auf Euböa. Erst am Dienstag stürzte dort ein Löschflugzeug ab. Zwei griechische Piloten kamen ums Leben, wie die Regierung mitteilte.

Das meteorologische Amt warnte am Mittwochmorgen: Um die Mittagszeit werden vielerorts Temperaturen bis 46 Grad erwartet. Die Waldbrandgefahr bleibt extrem hoch. Das ergibt sich auch aus einer Karte des Zivilschutzes. Für fast die Hälfte Griechenlands herrscht am Mittwoch höchste Brand-Alarmstufe.

Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz Janez Lenarcic warnte am Dienstagabend auf Twitter: "In den nächsten zwei Tagen wird die Feuer-Gefahr im Mittelmeerraum voraussichtlich extrem hoch bleiben."