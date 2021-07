Hefel:"Wohnungskauf günstig und online"

DI Graziella Hefel will "bezahlbaren Wohnraum" schaffen.

DI Graziella Hefel will "bezahlbaren Wohnraum" schaffen. ©Hefel Immobiliengruppe

DI Graziella Hefel will "bezahlbaren Wohnraum" schaffen. ©Hefel Immobiliengruppe

Die Hefel Immobiliengruppe bietet ab Herbst jedem die Möglichkeit, sein neues Zuhause über das Internet zu kaufen und wirbt mit bezahlbaren Preisen.

Mit dem Konzept der „wohnraumag“ sollen qualitativ hochwertige Projekte gebaut und „ausgesprochen günstig“ online vermarktet werden. Vor dem Hintergrund zunehmender Dringlichkeit haben sich die Projektentwickler der Hefel Immobiliengruppe in den letzten Monaten mit Fragen beschäftigt, die gleichermaßen relevant wie dringlich sind.

„Auf welcher Ebene muss die Leistbarkeitsdebatte weiter fortgeführt werden?“

„Wie lässt sich dem Facharbeitermangel in der Bauwirtschaft begegnen?“

Innovation in der DNA

Als Vorarlberger Familienunternehmen mit mehr als 70 Jahren Erfahrung auf dem Bau- und Wohnungsmarkt sei das Errichten von Wohnungen in traditioneller Ziegelbauweise tief in der DNA verankert. Genauso wie das Streben, innovative Entwicklungen aufzugreifen und vorausschauend voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund sei am Standort Lauterach vor mehr als 20 Jahren Multimediales Wohnen initiiert und die Vorabbesichtigung im Maßstab 1:1 ermöglicht worden. Mit dem Konzept der „wohnraumag“ reagiere die Hefel Immobiliengruppe nun mit einem Programm, das die Leistbarkeitsdebatte auf eine nächsthöhere Ebene führe – zur Vermarktung von Wohnungen im Internet.

Bezahlbarer Wohnraum

Die letzten Jahre hätten gezeigt: Wer Wohnimmobilien entwickelt, muss sich zwangsläufig auch mit der Leistbarkeitsdebatte auseinandersetzen. Wenn die Grundstückspreise weiterhin unverändert im Steigflug sind, sei die Frage der Leistbarkeit keine Frage der Zeit, sondern eine Frage der grundsätzlichen Möglichkeiten: Wie lasse sich unter derzeitigen Marktbedingungen und den gesetzlichen Vorschriften ein Angebot schaffen, bei dem ein Immobilienkauf auch bei „üblicher“ Finanzkraft wieder in greifbare Nähe rücke?

Lernen aus der Leistungsdebatte

In einer Reihe viel beachteter Forschungsprojekte hätten Wohnbauträger der privaten und öffentlichen Hand immer wieder gezeigt, wo die Stellhebel seien, um Baukosten zu senken. Im Wesentlichen gehe es dabei um Standardisierung und Systematisierung, um Reduktion in unterschiedlicher Dimension, um kurze Bauzeiten. Die „wohnraumag“ baue auf diesem Erkenntnisstand auf. Mit dem Ziel, „ag = ausgesprochen günstig“ sein zu wollen, werde der Spielraum einer privaten Wohnbauunternehmung jedoch erheblich ausgeweitet. Ergänzend zur kostenoptimierten Planung und Realisierung des Bauwerks seien dabei digitalisierte Prozesse in den Mittelpunkt gerückt, bei dem die Vermarktung, der Verkauf und die Beratung untersucht und neu aufgestellt werden sollen.

Antwort auf Facharbeitermangel

Hefel bleibe auch mit dem Konzept der „wohnraumag“ seinen Wurzeln treu und baue massiv. Neu jedoch sei der Einsatz von vorgefertigten großflächigen Bauelementen. Nach dem Prinzip der „modularen Bauweise“ sollen Montage-Trupps mit fachkundigen Bauleitern je nach Größe in nur 8 – 10 Monaten ein qualitativ gefertigtes, massives Wohnprojekt errichten. Dies entlaste den ausgetrockneten Facharbeitermarkt und biete neue Jobmöglichkeiten für handwerklich begabte Anlernkräfte und engagierte Auszubildende.

Sicherheit für Wohnungskäufer

Auch wenn die Auswahl und der „Kauf“ der Wohnungen im Internet erfolge, sollen Wohnungskäufer den Vertrag mit einem regionalen Partner schließen. Die jahrzehntelange Erfahrung der Hefel Immobiliengruppe sichere gleichbleibende Qualität, die Kooperation mit einer regionalen Bank biete Finanzierungsvorteile, die Bezahlung der Wohnung erfolge erst mit Baufertigstellung. Die Innenausstattung werde ebenfalls digital ausgewählt, könne aber bei Bedarf jederzeit in einem realen Schaufenster besichtigt werden.

Erstes Projekt in Fußach

Das erste Projekt der „wohnraumag“ werde mit 13 Einheiten in Fußach realisiert. Kompakte 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen können auf der Homepage mittels Konfigurators noch individuell in ihrer Innenausstattung angepasst werden. Aufgrund der Bündelung einer Vielzahl an Maßnahmen sollen die Wohnungen zu einem höchst attraktiven Preis angeboten werden: Eine 4-Zimmerwohnung ist ab 380.000 Euro, eine 2-Zimmerwohnung bereits ab 210.000 Euro erhältlich. Der Verkauf starte im September und erfolge ausschließlich übers Internet. Vormerkungen sind ab sofort möglich.

Fakten zum Projekt in Fußach

Projekt in Fußach mit 13 Einheiten

2-Zi-Wohnung ab 210.000 Euro

4-Zi-Wohnung ab 380.000 Euro

ab September unter www.wohnraumag.at zu erwerben