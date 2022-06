Hees and Friends: Kleiner feiner Markt in Schruns

Junge Unternehmerinnen planen in Schruns ein gemeinsames Event. Sie planen einen Markt mit lokalen Produkten und Ponyreiten.

Eva Themel vom Hees Store in der Bahnhofstraße in Schruns kam der Einfall zu "Hees and Friends". "Die Idee ist entstanden, indem ich ein Kinderevent mache grade", erklärt sie gegenüber VOL.AT. Bei ihren Workshops können Kinder ein Stück Stoff mit Textilfarbe gestalten. So entsteht dann ein ganz besonderes T-Shirt. Da die Workshops gut ankamen, kam die Idee zum Event. Themel lud kurzerhand ihre "Friends" – befreundete Unternehmerinnen aus dem Ländle – ein, ebenfalls sich und ihre Produkte vorzustellen.