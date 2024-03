Heath Ledger's Tod: Regisseur enthüllt schockierende Details

Hollywood-Star Heath Ledger verstarb 2008 an einer Drogenüberdosis. 16 Jahre später enthüllt ein Filmregisseur erschreckende Details.

Am 22. Januar 2008 waren Filmfans schockiert, als die Nachricht vom Tod des australischen Schauspielers Heath Ledger die Öffentlichkeit erreichte. Die Welt hatte einen der begabtesten Schauspieler verloren, der tot in seinem New Yorker Loft aufgefunden wurde, Opfer einer Überdosis.

In einem Podcast enthüllt Regisseur Stephen Gaghan (58) seine Pläne, die er noch mit Ledger hatte, darunter die Verfilmung von “Blink: The Power of Thinking Without Thinking” (Deutsch: “Die Macht zu denken, ohne zu denken”). Er hatte das Drehbuch bereits an den Australier geschickt. Als Gaghan am Flughafen den Anruf über Ledgers Tod erhält, teilt ihm der Vater des Australiers grauenhafte Details mit: Neben Ledgers Leichnam liegt Gaghans Drehbuch, und auf dem Nachttisch befindet sich das Buch. Auf dem Drehbuch stand die Telefonnummer des Regisseurs.