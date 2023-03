Healing is the New High

Buchtipp der Woche: "Healing is the new high - Traumata loslassen und die innere Freiheit finden" von Vex King

Bestsellerautor und Instagram-Star Vex King zeigt in Healing is The New High, wie seelische Verletzungen und selbstbehinderndes Verhalten überwunden werden können. Er erklärt, dass traumatische Erfahrungen auf mehreren Ebenen gespeichert und geheilt werden müssen - auf der körperlichen, der emotionalen und der mentalen - und wie das gelingen kann. Sein Ratgeber ist erfrischend klar, emphatisch und nah am Leben seiner modernen Leser/innen.