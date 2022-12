HC Walter Buaba deklassiert HC Rankweil Zweistellig

Das große Rankweiler Eishockeyderby endet vor 250 Zuschauern mit einem 12:0-Schützenfest für die Walter Buaba.

RANKWEIL. Das große Rankweiler Eishockeyderby im Rahmen der Vorarlberger Mannschaftsmeisterschaft in der 2. Landesliga zwischen dem HC Walter Buaba und dem HC Samina Rankweil war vor 250 Zuschauern bei klirrender Kälte eine ganz klare Angelegenheit. In der Marktgemeinde Rankweil gibt es eine neue Nummer eins im Eishockeysport. Der HC Walter Buaba deklassiert HC Rankweil mit 12:0 und zählt spätestens jetzt zum engsten Favoritenkreis auf den Titelgewinn. Patrick Breuß, Jörg Taibel und Sven Grasböck mit je einem Doppelpack plus Christoph Eichhorner, Alexander Grasböck, Mathias Golob, Lukas Beck, Philipp Bader und Fabio Matt sorgten mit ihren teilweise Traumtoren für ganz klare Verhältnisse. Für den klaren Rankweiler Derbysieger war es schon der dritte zweistellige Erfolg in dieser noch jungen Meisterschaft. Patrick Breuß und Co. haben in fünf Meisterschaftsspielen schon 45 (!) Treffer geschossen und mussten erst neun Gegentore einstecken. Mit zwei Partien im Rückstand liegen die Walter Buaba hinter Spitzenreiter SC Feldkirch auf dem zweiten Tabellenplatz. Während die Walter Buaba die Teilnahme im Meister Play-off wohl schon fix in der Tasche haben, muss der HC Rankweil noch zittern. Allerdings konnte die Truppe um Interimscoach Philipp Amann nie in Bestbesetzung antreten und das Fehlen von mehreren Leistungsträgern macht sich auf der Eisfläche deutlich bemerkbar. Mit Gerhard Salzer dürfte schon bald ein Torjäger in den Kader von HC Rankweil zurückkehren.VN-TK