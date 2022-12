HC Samina Rankweil befindet sich auf Trainersuche

Erst im neuen Jahr wird der neue Coach der Öffentlichkeit präsentiert.

Der Hockeyclub Samina Rankweil gehört in der langen Klubgeschichte zu den erfolgreichsten Eishockeyvereinen auf Landesebene. Zudem hat der Traditionsverein aus der Marktgemeinde in der Schweiz drei Meistertitel in fünf Saisonen eingefahren und stand immer am Podium. Ohne einen Trainer geht der HC Samina Rankweil in die nun beginnende Meisterschaft der zweiten Landesliga in Vorarlberg. Erst im Jänner 2023 wird der neue Coach der Öffentlichkeit präsentiert. Mit Bernd Schmidle, Werner Prettenhofer und Michal Kopas stehen drei starke Cracks im Aufgebot, welche schon in der Vergangenheit als Spielertrainer erfolgreich tätig waren. Zum Saisonstart wird Obmann Philipp Amann auch als Spieler der ersten Kampfmannschaft und als Interimscoach fungieren. „Das ist keine Bürde mehrere Funktionen auszuüben. Ich kann auf viele Vorstandsmitglieder und Helfer zurückgreifen“, so Philipp Amann.