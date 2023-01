HC Rankweil verzichtet auf einen neuen Trainer

Rankweiler Eishockeyverein will mit einem Trainerduo ins Meister Play-off.

Der Hockeyclub Samina Rankweil verzichtet für den Rest der diesjährigen Saison 2022/2023 auf einen Cheftrainer. Eigentlich wollte der Rankweiler Eishockeyverein zum Jahreswechsel einen neuen Coach an der Bande präsentieren. Präsident und Spieler Philipp Amann sowie Euroliga-Champion und HCR-Crack Bernd Schmidle coachen das Team. Unterstützung erhält die Mannschaft an der Bande von HC Rankweil Ehrenpräsident Günther W. Amann. „Wollen unbedingt das Meister Play-off erreichen und in der Endphase ist sowieso alles drin“, sagt Günther W. Amann. Nach dem Ende im Grunddurchgang der Meisterschaft der zweiten Landesliga muss der HC Samina Rankweil mindestens vor dem EHC Skorpions Lustenau dem EHC Hard II bleiben um das gesteckte Ziel zu realisieren. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr begann für den HC Rankweil sehr vielversprechend und mit einem kräftigen Lebenszeichen. Mit Comebacker Michael Beiter gewann Rankweil gegen den aktuellen Spitzenreiter SC Feldkirch sensationell mit 5:4 und hat drei wichtige Zähler eingefahren. Beiter war mit seinen zwei Treffern und Spielwitz ein großer Bestandteil der faustdicken Überraschung.