HC Rankweil und Walter Buaba machen gemeinsame Sache

Mit einer Spielgemeinschaft spielen der HC Rankweil und HC Walter Buaba nur noch zweitklassig.

Zehn Teams in der VEHL2

Beflügelt durch diese Unterstützung kämpfen heuer zehn Teams, aufgeteilt in zwei Gruppen mit gemeinsamer Tabelle, um den Titel in der VEHL2. Als Absteiger aus der VEHL1 finden sich hier die HC Walter Buaba Ranweil in einer Spielgemeinschaft mit dem HC Samina Rankweil wieder. Beide Mannschaften wollen zukünftig wieder erstklassig spielen, kämpfen derzeit aber mit Personalmangel.