HC Rankweil und Walter Buaba machen eine gemeinsame Sache

Die beiden Rankweiler Eishockeyvereine kooperieren aufgrund der Personalnot vorerst für ein Jahr

RANKWEIL. Seit dieser Meisterschaft 2018/2019 im Vorarlberger Eishockey Unterhaus spielen der Traditionsverein HC Samina Rankweil und der Hockeyclub Walter Buaba mit einer Spielgemeinschaft in der 2. Landesliga und wollen auf Anhieb den Aufstieg in die höchste Leistungsstufe schaffen. Aufgrund der Personalnot bei beiden Amateurklubs haben sie sich dazu entschlossen diesen Weg einzuschlagen, vorerst aber nur für ein Jahr. „Die Zusammenarbeit klappt bestens und beide Vereine profitieren von dieser Kooperation. Nach der Auflösung mit der Kooperation der VEU Feldkirch waren wir gezwungen diesen Schritt zu tun“, bringt es HC Rankweil-Ehrenpräsident Günter W. Amann auf den Punkt. In seiner zehnjährigen Ära hat Amann schon großartige sportliche Erfolge mit dem HC Rankweil gefeiert, zumindest für eine Saison muss man kleinere Brötchen backen. Drei Meistertitel in der Schweizer Meisterschaft plus zweimal Zweiter waren für den Rankweiler Eishockeyverein die absoluten Sternstunden der letzten Jahre. Im Vorjahr ist man auf den landesweiten Spielbetrieb zurückgekehrt und schied in der Vorarlbergliga im Viertelfinale gegen EC Hard knapp aus. Mehreremale spielte HC Rankweil ein Benefizspiel zugunsten einem guten sozialen Zweck gegen die große VEU Feldkirch vor immer tausend Besuchern.