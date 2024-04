HC Hard will mit einem Auswärtssieg die Chance auf den ersten Tabellenplatz wahren

Zum Abschluss des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs gastieren die Roten Teufel im Spiel der 22. Runde am Freitag, den 12. April 2024 beim direkten Tabellennachbarn BT Füchse.

Mit dem Heimsieg gegen den HC FIVERS WAT Margareten am vergangenen Spieltag wahrten die Harder ihre Chance auf den Grunddurchgangssieg. In der letzten Runde kommt es im Fernduell mit Sparkasse Schwaz Handball Tirol, die Roten Teufel liegen nur einen Zähler hinter den Adlern, zum großen Showdown um Platz 1. Wer sich am Ende die Krone als Grunddurchgangssieger aufsetzt, entscheidet sich am Wochenende – mehr Spannung geht nicht!

Mit dem Auswärtsspiel gegen ihren unmittelbaren Tabellennachbarn BT Füchse Auto Pichler, mit 30 Punkten auf Rang 3, wartet im letzten Spiel des Grunddurchgangs eine Mammutaufgabe auf die Roten Teufel, die um die Heimstärke der Steirer wissen. Bis auf das Saisonauftaktspiel gegen den Tabellenführer Sparkasse Schwaz Handball Tirol ist die Mannschaft von Füchse Chefcoach Benjamin Teras diese Saison zu Hause noch ungeschlagen und hat jedes Heimspiel für sich entschieden. Nichts zu holen gab es hingegen auswärts gegen Handball Tirol, den SC kelag Ferlach, Bregenz Handball und die HSG Holding Graz. Im Duell in der Hinrunde behielten die Roten Teufel durch einen klaren 39:21-Heimerfolg die Punkte in der Sporthalle am See. Mit diesem Kantersieg fügten die Harder den BT Füchsen die höchste Saisonniederlage zu.

Dass sich Raul Santos & Co. dafür revanchieren wollen und ihre Heimstärke im letzten Heimspiel des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs nochmals unterstreichen möchten, versteht sich dabei von selbst. Aber auch die Roten Teufel haben sich für dieses Spiel ein klares Ziel gesetzt: Den Grunddurchgang erfolgreich abschließen, auch die zweite Begegnung mit den Füchsen in dieser Saison für sich entscheiden und am letzten Spieltag Sparkasse Schwaz Handball Tirol vielleicht doch noch von der Tabellenspitze verdrängen. Dafür müssen die Roten Teufel zuerst im Auftaktspiel der 22. Runde ihre Hausaufgaben erfolgreich erledigen und im abschließenden Spiel der Runde auf Schützenhilfe der FIVERS hoffen

„Wir wollen natürlich den Grunddurchgang positiv beenden und die BT Füchse auswärts ist eine Mammutaufgabe. Sie haben am ersten Spieltag zu Hause ganz knapp gegen Handball Tirol verloren und seither dann alle Heimspiele für sich entschieden. Viele reden von einer Überraschungsmannschaft, aber wenn ich mir den Kader anschaue, dann stehen die BT Füchse absolut zu recht da oben in der Tabelle. Tilen Kosi ist meiner Meinung nach einer der besten Spieler in der ganzen Liga, Christoph Neuhold ist im Top-Alter und er hat Wurfqualität wie wenige andere, Adel Rastoder ist eine Abwehrmaschine, Denis Skrinjar ist ein Top-Kreisläufer, die Qualität von Raul Santos kennt jeder, Martin Breg ist ein treffsicherer und erfahrener Fuchs auf Rechts Außen und das Torhütergespann mit Brana und Nikolic ist vielleicht das zweitbeste Torhüter-Duo in Österreich. Die Nachverpflichtung von Marko Karaula spricht auch für die Ambitionen der BT Füchse. Zusammengefasst: BT Füchse ist ein Top-Mannschaft und wir fahren mit viel Respekt in die Steiermark. Wir haben in unseren Reihen ein paar Ausfälle zu verkraften, aber bis jetzt haben das meine Jungs wirklich gut gemeistert. Junge Spieler wie Lukas Fritsch, Jakob Achilles und Valentin Mischi müssen jetzt mehr Verantwortung übernehmen, vor allem in unserer Abwehr und dafür sind sie auch bereit. Wir können immer noch Erster werden und so gehen wir in das Spiel rein.“

„Wie in jedem Spiel wollen wir uns auch im abschließenden Spiel des Grunddurchgangs gegen die BT Füchse die zwei Punkte holen. Wir hoffen, dass wir am Freitagabend vorlegen können, das ist unser großes Ziel. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, können wir uns am Ende nichts vorwerfen. Es wird schwierig genug auswärts bei den Füchsen, sie spielen eine sehr gute Saison.“

Thomas Huemer, sportlicher Leiter des ALPLA HC Hard

„Es erwartet uns ein Spiel, in dem es für uns im Grunddurchgang noch um sehr vieles geht. Die Chance, den Grunddurchgang auf dem ersten Platz zu beenden, besteht. Wir sind am Samstag auf Schützenhilfe der FIVERS angewiesen, müssen aber zuerst auch unseren Job auswärts bei den Füchsen gut machen, dafür werden wir unsere beste Performance bringen müssen. Aktuell haben wir mit personellen Problemen im Kader zu kämpfen, wodurch unsere junge Garde noch mehr gefordert sein wird und noch mehr Einsatzzeiten bekommt, was auch gut ist und eine richtige und wichtige Entwicklung zeigt. Wir freuen uns auf einen guten Showdown am Wochenende.“

HLA MEISTERLIGA |

Grunddurchgang – Runde 22

BT Füchse vs. ALPLA HC Hard

Freitag, 12. April 2024, 19.30 Uhr |