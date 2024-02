HC Hard steht vor einer unangenehmen Aufgabe

Zum Abschluss der Englischen Woche in der HLA MEISTERLIGA treffen die Roten Teufel des ALPLA HC Hard am 18. Spieltag des Grunddurchgangs am Samstag, den 2. März 2024 auf den SC Ferlach. Spielbeginn in der Ballspielhalle Ferlach ist um 19 Uhr.

Das straffe Programm in der HLA MEISTERLIGA in dieser Woche geht weiter.

Nach dem gestrigen 29:25-Heimerfolg gegen die HSG Bärnbach/Köflach steht am Samstagabend bereits das nächste Spiel auf dem Programm: Kapitän Dominik Schmid & Co. sind auswärts beim SC Ferlach gefordert.

Nachdem die Roten Teufel vergangenen Sonntag den Höhenflug der Adler der Schwaz Handball Tirol stoppen konnten und gestern Abend auch dem weststeirischen Erfolgslauf im neuen Jahr ein Ende gesetzt haben, wollen sich die Harder zum Abschluss dieser Englischen Woche unbedingt auch die Punkte aus der Auswärtspartie vs. Ferlach schnappen. Dafür braucht es nochmals eine Leistungssteigerung und die Roten Teufel müssen in dieser intensiven Woche ein weiteres Mal alle ihre Kräfte mobilisieren.

Die Kärntner erzielten in der 17. Runde einen wichtigen 31:29 Auswärtssieg gegen den HC LINZ und feierten den 4. Sieg in den letzten fünf Spielen. Mit 15 Punkten auf der Habenseite liegen sie nur zwei Zähler hinter den Stahlstädtern auf dem 8. Tabellenrang.

Beim Duell Hard gegen Ferlach in der Hinrunde behielten die Roten Teufel mit einem 32:29-Heimerfolg die beiden Punkte in Hard.

Am Wochenende gilt es nun, auswärts die nächste Aufgabe erfolgreich zu meistern und die Heimreise aus Kärnten mit weiteren zwei Punkten im Gepäck anzutreten, um dem Tabellenführer Handball Tirol den ersten Platz streitig zu machen. Die Harder Jungs bereiten sich top vor, kennen das Ziel und werden versuchen, das Spiel von der ersten Minute an positiv zu gestalten.

In drei Wochen kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Kärntnern: Der Kampf um ein ÖHB Cup Halbfinalticket wird im K.o.-Duell am Freitag, den 22. März 2024 (19 Uhr) in der Sporthalle am See ausgetragen.

Ivan Horvat, Rückraum ALPLA HC Hard

„Ferlach ist für uns immer eine schwierige Aufgabe, gerade auswärts. Wir werden alles dafür tun, dass dies am Wochenende aber hoffentlich nicht der Fall ist und wir das Spiel gewinnen. Nach dem gestrigen Spiel gegen Bärnbach/Köflach starten wir heute gleich mit der Analyse. Wir bereiten uns gut vor und nehmen diese Aufgabe sehr ernst.“

HLA MEISTERLIGA | Grunddurchgang – Runde 18

SC kelag Ferlach vs. ALPLA HC Hard

Samstag, 2. März 2024, 19 Uhr | Ballspielhalle Ferlach