HC Hard sichert sich zum 5. Mal den Cuptitel

Mit einem 33:27-Sieg im Finale gegen die Füchse Bruck Trofaiach sicherte sich der ALPLA HC Hard zum fünften Mal den Österreichischen Cuptitel.

Nachdem der HC Hard mit dem Sieg gegen Westwien den Einzug in das Finale fixierte, ging es heute gegen die Füchse Bruck Trofaiach um den fünften Cupsieg in der Vereinsgeschichte. Und die Roten Teufel starteten nahezu perfekt in das Spiel und setzten sich gleich mit 5 Toren ab. Die Füchse kamen jedoch immer besser ins Spiel und kämpften sich beim Stand von 11:11 wieder zum Ausgleich. Nach einer ausgeglichenen Schlussphase in der ersten Halbzeit ging es mit einem knappen 16:15 für den HC Hard in die Pause.