HC Hard setzt Siegesserie fort

Mit dem 28:26-Sieg im Spitzenspiel beim Tabellenführer Fivers Margareten feierte der HC Hard den fünften Sieg im fünften Spiel.

Nach vier Siegen in den ersten vier Spielen der neuen HLA-Saison ging es für den HC Hard heute auswärts gegen den ebenfalls viermal siegreichen Dauerrivalen Fivers Margareten. Dabei mussten die Roten Teufel verletzungsbedingt auf den zuletzt so starken Dominik Schmid verzichten.

In der ersten Halbzeit benötigten die Harder einige Minuten, um ins Spiel zu kommen. Auf der anderen Seite waren die Fivers von Beginn weg hellwach und zogen rasch auf 3:0 und in weiterer Folge sogar auf 8:4 davon. Ab diesem Zeitpunkt spielten für einige Minuten aber praktisch nur noch die Harder und drehten das Spiel mit einem 5:0-Lauf auf 8:9. Nach 30 umkämpften Minuten ging es dann leistungsgerecht mit 15:15 in die Pause.