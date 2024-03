HC Hard setzt sich im Topspiel der HLA Meisterliga gegen Krems durch

Die Roten Teufel besiegen das Team aus der Wachau mit 34:28.

Die Partie in der Sporthalle am See verlief in Halbzeit ein spannend und torreich. Die Roten Teufel lagen zumeist voran, zwischenzeitlich betrug die Führung vier Treffer (14:10). Die Niederösterreicher kämpften sich in weiterer Folge wieder zurück, glichen zwei Minuten vor Ablauf der ersten Halbzeit zum wiederholten Male an diesem Abend aus. Dennoch nahmen die Harder eine 18:16-Führung in die Halbzeitpause.