HC Hard nach Krimi im Auswärtssieg in Linz im Viertelfinale

Die Roten Teufel des ALPLA HC Hard setzen sich am Samstag, den 17. Februar 2024 im ÖHB Cup Achtelfinale nach Verlängerung mit 30:33 (13:16) gegen Gastgeber HC Linz durch und steigen ins Viertelfinale auf.

Die Gäste aus Hard eröffnen das Cup K.o.-Spiel und Nico Schnabl sorgt für den ersten Treffer des Abends (0:1, 2. Minute). Auf die 2:1 Führung der Hausherren durch einen Doppelschlag von Mislav Grgic (4. Minute) vergibt der Rote Teufel Ante Tokic den ersten Strafwurf dieser Partie. Die Oberösterreicher bleiben bis zum 3:2 durch Jadranko Stojanovic in Führung (7. Minute), ehe sich die Harder Jungs diese durch eine erfolgreiche 4:0-Serie zurückholen (3:6, 12. Minute) – Karolis Antanavicius netzt 3-mal in Folge ein.

Der Vorsprung soll nicht lange halten, denn die Stahlstädter lassen sich vor gut besuchter Heimkulisse in der Sport MS Linz Kleinmünchen nicht so einfach abschütteln. Elias Derdak erzielt den Ausgleichstreffer (6:6, 15. Minute), Lucijan Fizuleto erhöht auf plus 1 (7:6, 16. Minute).

Auf die Parade von Hards Keeper Golub Doknic folgt ein Tempogegenstoß, der von Lennio Sgonc erfolgreich abgeschlossen wird – die Roten Teufel gehen wieder in Führung (8:9, 19. Minute) und bauen diese bis zum Pausenpfiff auf drei Tore aus. Beim Halbzeitstand von 13:16 werden die Seiten gewechselt.

Zurück auf der Platte starten die Linzer erneut ihre Aufholjagd vor Heimpublikum. Eine 3:0-Serie der Stahlstädter, darunter ein sicher verwandelter Siebenmeter von Mislav Grgic, sorgt für den frühen Ausgleich in Hälfte zwei (16:16, 35. Minute). Die Roten Teufel behalten das Zepter jedoch vorerst weiter in ihren Händen, Karolis Antanavicius legt mit seinem sechsten Treffer an diesem Abend wieder vor (16:17, 36. Minute).

Die Partie gestaltet sich fortan zu einem offenen Schlagabtausch und es bleibt weiter eng (20:20, 45. Minute). Keiner der beiden Mannschaften gelingt es, sich entscheidend abzusetzen. Bis zum Ablauf der sechzig Minuten wechselt die Führung insgesamt noch 6 Mal. Auf den von Harder Co-Kapitän Luca Raschle erzielten 26:27 Führungstreffer in der Schlussminute antworten die Linzer neun Sekunden vor Ende mit einem Tor von Lucijan Fizuleto. Mit einem 27:27-Unentschieden nach Ablauf der regulären Spielzeit von 60 Minuten geht es in die Verlängerung von zwei Mal fünf Minuten, die schließlich eine Entscheidung bringen soll.

Angespornt von den zahlreich mitgereisten Harder Fans aus dem Ländle mobilisieren die Roten Teufel nochmals all ihre Kräfte und werfen in den alles entscheidenden zehn Minuten alles auf die Platte. Keeper Constantin Möstl wechselt in der Overtime mit Golub Doknic und steht nun zwischen den Pfosten.

In der ersten Verlängerung fallen drei Tore – für die Gastgeber trifft Nicolas Paulnsteiner, bei den Roten Teufeln sind es Kapitän Dominik Schmid und Top-Torschütze des Abends in den Reihen der Harder Karolis Antanavicius. Mit einem Tor Vorsprung starten die Roten Teufel bei 28:29 in die zweite Verlängerung. Der Harder Kampf und Einsatz wird am Ende belohnt – mit einem 30:33 Auswärtssieg lösen die Roten Teufel das Ticket fürs Viertelfinale – die Mission Titelverteidigung geht weiter!

Thomas Huemer, sportlicher Leiter des ALPLA HC Hard

„Mit der Knallerbegegnung gegen Linz im Achtelfinale des Cups war es das erwartet schwere K.o.-Spiel. Wir haben die Partie souverän begonnen, unseren drei Tore Vorsprung allerdings innerhalb kürzester Zeit gleich wieder verspielt und das Spiel dadurch spannend gemacht. In die Halbzeitpause gehen wir mit einem plus 3, was von den Linzern jedoch erneut schnell wieder egalisiert wird. Von da an gestaltet sich die Partie als offener Schlagabtausch. Auf den Ausgleich durch Lucijan Fizuleto neun Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit bleibt uns keine Zeit mehr für eine Antwort und so geht es in die Verlängerung. Als frischere Mannschaft mit einem starken Willen und dem Glück auf unserer Seite haben wir es schließlich durchgezogen und uns den Einzug ins Viertelfinale verdient. Kompliment auch an unsere beiden Torhüter – Golub Doknic hat nach längerer verletzungsbedingter Pause über 60 Minuten und Constantin Möstl in der Overtime gut performt. Wir sind glücklich, nehmen das Positive mit und freuen uns auf die Auslosung fürs Viertelfinale. Gratulation an unsere mitgereisten Fans für die zahlreiche Unterstützung vor Ort. Sie haben für eine richtig coole Stimmung auf der Tribüne gesorgt, das war einfach mega – danke dafür!“

Die Top-Torjäger

HC LINZ AG – Mislav Grgic (10), Lucijan Fizuleto (5), Nicolas Paulnsteiner (5)