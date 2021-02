HC Hard mit Kantersieg gegen den HC Linz

Die Harder Handballer jubelten im Heimspiel gegen Nachzügler HC Linz über einen 31:22-Pflichtsieg.

Für die Harder Handballer ging es im heutigen Heimspiel gegen den HC Linz. Gegen den Tabellen-Nachzügler war dabei ein voller Erfolg eingeplant. Und nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Harder mit einem 5:0-Lauf früh auf 8:3 ab. In weiterer Folge waren die Linzer besser im Spiel und hielten den Rückstand bis zur Pause mit 17:11 in Grenzen.

Die Harder erwischten dann aber einen perfekten Start in die zweite Halbzeit und bauten den Vorsprung bei 22:11 zwischenzeitlich auf elf Treffer aus. In der restlichen Spielzeit schwankte dieser dann zwischen diesen elf und acht Treffern - der Sieg der Harder war aber nie gefährdet. Am Ende feierten die Roten Teufel den erhofften Pflichtsieg, mit welchem das Team wieder auf den dritten Tabellenrang vorstoßen konnte.