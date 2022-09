HC Hard mit erfolgreichem Auftakt in die neue Saison

Der HC Hard jubelte zum Auftakt der HLA-Saison über einen souveränen 26:21-Heimsieg gegen den SC Ferlach.

Nach dem Erfolg in der ersten Runde im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der EHF European League stand für den ALPLA HC Hard heute der Auftakt in die Handball Liga Austria auf dem Programm. Zu Gast in der Sporthalle am See war dabei der SC Ferlach. Nach einer durchwachsenen Anfangsphase, in der die Gäste meist knapp voran lagen, drehte sich das Spiel ab dem Stand von 6:6 zugunsten der Roten Teufel. Mit zwei 3:0-Läufen erspielte man sich bis zur Pause eine 12:9-Führung.