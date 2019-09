HC Hard kassiert erste Saison-Niederlage

Mit dem 24:27-bei West Wien kassierten die Harder Handballer die erste Niederlage der noch jungen HLA-Saison.

Nach bisher fünf Siegen in fünf Spielen der neuen HLA-Saison ging es für den HC Hard heute zu West Wien. Die Hausherren starteten durchwachsen in die Saison und wollten gegen die Roten Teufel Punkte auf die Tabellenspitze gutmachen. In der ersten Halbzeit waren es dann die Harder, die nach einer kurzen Rückstand-Phase zu Beginn das Kommando übernahmen und zwischenzeitlich mit drei Treffern voran lagen. Die Wiener ließen sich aber nicht wirklich abschütteln und kämpften sich bis zur Pause wieder auf 13:14 heran.