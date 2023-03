HC Hard ist gegen Bärnbach in der Favoritenrolle

Auswärtsspiel für die Jönsson-Truppe mit zwei Zähler im Visier.

Das vorletzte Auswärtsspiel im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang führt die Roten Teufel vom Bodensee am Samstag, den 18. März 2023 in die Weststeiermark. Im Spiel der 19. Runde gastieren die Harder Jungs um 19 Uhr bei der HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach.

Die Jungs aus dem Ländle sind am Samstagabend um 19 Uhr zu Gast in der Weststeiermark und bei der HSG Bärnbach/Köflach auf Punktejagd. Die Mannschaft von Cheftrainer Uros Serbec muss im neuen Jahr noch auf die ersten Punkte warten. Auf die beiden Auswärtsniederlagen gegen Schwaz Handball Tirol und Vöslau zum Jahresauftakt folgten zwei Heimniederlagen gegen den SC Ferlach und den HC FIVERS Margareten. Der erste und bislang einzige volle Erfolg in der laufenden Saison liegt bereits 145 Tage zurück. Am 22. Oktober 2022 gelang den Weststeirern ein 26:25 (14:12) Heimerfolg gegen die Adler von Handball Tirol. Zwei weitere Punkte wanderten durch die beiden Unentschieden in den Hinspielen gegen JAGS Vöslau und BT Füchse auf das eigene Konto. Mit vier Punkten liegt die HSG Bärnbach/Köflach auf dem letzten Tabellenrang und bildet das Schlusslicht.