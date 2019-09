HC Hard: Herber Rückschlag für die Roten Teufel

Kreisläufer Nejc Zmavc fällt mit schwerer Achillessehnenverletzung monatelang aus.

Achillessehnenverletzung

Kreisläufer Nejc Zmavc zog sich in der Schlussphase des 27:23-Auswärtssiegs am Mittwochabend in Linz ohne Fremdverschulden eine schwere Verletzung an der rechten Achillessehne zu. Der 29-jährige Slowene wird bereits im Laufe des Freitags von Oberarzt Dr. Rene Berger am Krankenhaus Dornbirn operiert.