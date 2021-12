HC Hard gewinnt 98. Ländle-Derby gegen Bregenz

Die Roten Teufel setzen sich in eigener Halle gegen die Festspielstädter knapp mit 27:26 durch.

Im großen Vorarlberger Handball Derby trafen mit dem Alpla HC Hard und Bregenz Handball zwei absolute Spitzenteams der HLA Meisterliga aufeinander. Leider durften aufgrund der Covid-Verordnungen nur 500 Zuschauer in der Sporthalle am See live mit dabei sein.

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison endete mit einem 26:26-Remis, für einige Zeit lachten die Festspielstädter auch von der Tabellenspitze. Zuletzt entwickelte sich die Formkurve der beiden Teams allerdings etwas unterschiedlich, Bregenz war in den letzten Wochen nicht mehr so konstant wie zuvor.

Die Schützlinge von Markus Burger kämpften sich allerdings noch einmal zurück in die Partie, drei Minuten vor dem Ende stand es 25:25. Die Entscheidung in diesem spannenden Duell fiel in den letzten 70 Sekunden. Stjoanovic brachte Hard erneut in Front, Doknic wehrte in weiterer Folge gegen Frühstück ab, Esegovic scheiterte am Pfosten. Somit blieb es am Ende beim knappen 27:26-Erfolg für Hard.