HC BW Feldkirch gewinnt Derby gegen SSV Dornbirn/Schoren

HC BW Feldkirch gewann das Handballderby in der ausverkauften Reichenfeldhalle gegen SSV Dornbirn/Schoren mit 28:24.

Beide Mannschaften tasteten sich ab und verwerteten ihre ersten Chancen sicher. In der 4. Minute ging dee SSV das erste und auch einzige mal mit 2:3 in Führung. Bis zum 5:5 gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. Dann übernahmen die Montfortstädterinnen das Zepter und rührten in der Abwehr Beton an. Mit starkem Rückhalt aus dem Tor wurde immer wieder sicher nach vorne gespielt und bis zur Halbzeit ein 7 Tore Vorsprung generiert (17:10).