"Haz": So bitter wird seine Abrechnung mit dem Königshaus

Prinz Harrys "Rachefeldzug" gegen seine Familie nimmt immer mehr an Fahrt auf. Nun wartet die Welt gespannt auf seine Biografie "Spare" (dt. "Reserve"), die am 10. Jänner erscheint.

"Harry & Meghan": So harmlos der Titel, so hoch die Wellen, die die Netflix-Doku der beiden Ex-Royals schlug. Der englische Prinz und seine Frau scheinen geradezu besessen davon, die britische Königsfamilie in einem möglichst schlechten Licht dastehen zu lassen. Nun wird nachgelegt.