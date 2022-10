Havertz-Traumtor sorgt für Salzburger Niederlage

RB Salzburg musste sich Chelsea London zu Hause knapp aber verdient mit 1:2 geschlagen geben.

Am 5. Spieltag der Champions League Gruppenphase empfing RB Salzburg heute Tabellenführer Chelsea London. Mit einem Sieg wollten die Roten Bullen dabei einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Die Salzburger setzten dabei voll auf ihre Heimstärke - im eigenen Stadion waren Okafor und Co. seit Dezember 2020 ungeschlagen. Doch auch Chelsea kam mit viel Selbstvertrauen nach Salzburg, war man unter Neo-Trainer Potter bisher noch ungeschlagen.

Starker Köhn hält Salzburg im Spiel

Zu Beginn hielt Salzburg mit dem Favoriten aus London gut mit und konnte auch offensiv Akzente setzen. Wirklich gefährlich wurde es aber auf beiden Seiten nicht. So dauerte es bis zur 32. Minute, bis der erste Schuss auf eines der beiden Tore kam - und dieser führte zum 0:1. Kovacic kam etwas glücklich an den Ball und sorgte für die Führung. In weiterer Folge war Chelsea das klar bessere Team mit zahlreichen guten Chancen. Einzig Torhüter Köhn verhinderte gleich mit mehreren starken Paraden gegen Aubameyang und Co. einen weiteren Gegentreffer.