Haute Couture Paris: Chanel-Show präsentierte eine neue Schlichtheit

Bei der ersten Haut-Couture-Schau in Paris nach dem Tod von Karl Lagerfeld setzte Chanel auf Schlichtheit.

Unter der Kuppel des Pariser Grand Palais waren einfache Wäscheleinen aufgespannt, an denen weiße Leinentischtücher hingen. In der Mitte ein Gemüsegarten mit Weinstöcken, Paradeisern, Kohl und Kräutern sowie ein Brunnen: Das Setting der Haute-Couture-Show von Chanel am Dienstag sollte an den Klostergarten der Abtei Aubazine erinnern.