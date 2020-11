Feuerwehr-Großeinsatz bei Hausbrand in Ludesch

In Ludesch kam es am Dienstagnachmittag zu einem Wohnhausbrand. 150 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Im Eingangsbereich eines großen Wohnhauses in Ludesch ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich in weiterer Folge über die Fassade des Hauses aus.