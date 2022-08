Wirbel um Elektroboot am Rohrspitz: BH Bregenz erteilt keine Zulassung

Leuchtturmprojekt

BH Bregenz hat keine Zulassung erteilt

Vermietung als Erfolgsrezept

Das Schiff sieht nämlich aus wie ein Hausboot, die am Bodensee allerdings nicht zulässig sind. Aber: Der Schein trügt. Denn die Konstruktion ist ein ganz normales Boot mit Elektroantrieb, mit Aufbau und Dachterrasse und von einer Person steuerbar. Mit einem normalen Bootsführerschein wäre man berechtigt, es zu lenken. Für Günther Salzmann ein perfektes Freizeitutensil oder Partyboot für Firmen, kleinere Gruppen, Touristen aber auch Privatleute. An die wollte er es nämlich vermieten.

Stillstand

Doch, wie es öfter vorkommen soll, mahlen die Mühlen der Bürokratie recht langsam. Wenn sie nicht sogar über Monate zum totalen Stillstand kommen, wie Günther Salzmann schon des Öfteren am eigenen Leib erfahren musste. Salzmann lässt sich aber nicht unterkriegen, der ist von seiner Investition überzeugt. "Ich habe Kunden, die sagen: ,Wenn es zugelassen ist, kaufe ich dir das Boot sofort ab. Du kannst mein anderes in Zahlung nehmen'." Laut dem Chef von Salzmann Yachting Rohrspitz gibt es viele Anfragen. "So etwas ist die Zukunft", ist er überzeugt. Auch an Elektroautos habe man am Anfang nicht geglaubt und jetzt würde auch das funktionieren. "Vor allem ältere Leute wollen, wenn sie aufhören zu segeln, ein unkompliziertes Boot, auf dem sie sich frei bewegen können". (VOL.AT)