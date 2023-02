Hausball im Seibl

Faschingsparty mit Traumblick

Am Rosenmontag lud das Gasthaus Seibl zum Hausball 2023. Zahlreiche Faschingsbegeisterte feierten hoch über dem Bodensee zusammen den zweitletzten Faschingsabend. Bei angenehmen Temperaturen, einem überwältigenden Blick über die Landeshauptstadt Bregenz und den Bodensee konnte man teilweise auf der Terrasse den Abend in Faschingsstimmung genießen. Auch das amtierende Hörbranzer Prinzenpaar, Prinzessin Simone und Prinz Hubert, ihr flockiges Gefolge, die Hörbranzer Raubritter sowie die musikalischen Begleiter, die Leiblachtaler Schalmeien, statteten dem Hausball einen Besuch ab. Auf der Terrasse, die kurzerhand in eine atemberaubende Freilichtbühne verwandelt wurde, konnte unter dem wolkenlosen Himmel die Prinzenshow aufgeführt und die begehrten prinzlichen Orden verliehen werden. Die vielen Gäste kamen dann auch noch in den Genuss eines OpenAir-Konzertes der Leiblachtaler Schalmeien mit ihren besonderen Instrumenten, das mit begeisterten Applaus honoriert wurde. Anschließend wurde dann bei ausgelassener Stimmung sowie vom Seibl-Team um Nici und Horst bestens mit Speisen und Getränken umsorgt, ausgiebig Fasching gefeiert. Das Pfänderecho sorgte mit Live-Musik für perfekte Unterhaltung und so konnte der Rosenmontagabend bis zu später Stunde und darüber hinaus genutzt werden.