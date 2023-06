Häufung falscher Notrufe durch neue Android-Funktion

Eine Welle von falschen Notrufen hält die Landeswarnzentrale Vorarlberg in Atem. Verantwortlich dafür ist ein kürzlich veröffentlichtes Software-Update für Android-Handys der Version 13.

Bis zu 50 "Hosentaschennotrufe" pro Tag

"Die Anzahl der falschen Notrufe ist erheblich gestiegen", erklärte ein Sprecher der Landeswarnzentrale. Täglich gehen bis zu 50 solcher sogenannten "Hosentaschennotrufe" ein, die von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Vorarlberg bearbeitet werden müssen.

Bitte Update installieren

Inzwischen gibt es ein Update, das diesen Fehler beheben sollen. Die Landeswarnzentrale bittet daher alle betroffenen Android-Handynutzer in Vorarlberg, ihre Geräte zu aktualisieren: "Wir bitten Sie dringend, dieses neue Update zu installieren. So können wir versehentliche Notrufe in der Zukunft vermeiden."