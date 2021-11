"Hätten nicht gedacht, dass wir wieder hier stehen"

Nadja Bernhard sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Corona-Pandemie, die "Zeit im Bild" und das Vertrauen der Zuseher.

Normalerweise ist Nadja Bernhard zusammen mit Tarek Leitner fast täglich in der "Zeit im Bild" zu sehen - am Donnerstag moderiert sei aber das Wirtschaftsforum im Bregenzer Festspielhaus. Diesen Part hätte sie schon letztes Jahr übernehmen sollen, die Pandemie sorgte aber für eine Absage der Veranstaltung. Damals hätte man noch gescherzt, dass in einem Jahr die Situation eine ganz andere sei, die Impfung hätte die Pandemie quasi ausgerottet. Mit einem Rekordhoch an Neuinfektionen in Österreich am Mittwoch ist dieser Wunsch aber nicht aufgegangen. "Vor einem Jahr hätten wir uns nicht gedacht, dass wir wieder hier stehen würden", so Bernhard am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE".