"Hätte mir erwartet, dass man mir eine Chance gibt"

Der Noch-Bürgermeister in Lech Stefan Jochum sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Hintergründe seines Rücktritts.

Am Montagabend gab Stefan Jochum überraschend seinen Rücktritt als Bürgermeister von Lech bekannt - nur ein Jahr nachdem er das Amt antrat. "Ich wusste, dass es keine einfache Aufgabe wird", sagt der Noch-Gemeindechef am Dienstag in "Vorarlberg LIVE". Es seien viele Dinge, die noch nicht gelöst worden seien. Das aktuelle politische System in der Arlberggemeinde - es sind vier Parteien in der Gemeindevertretung - sei gewöhnungsbedürftig. Aufgrund der stark eingeschränkten Wintersaison und des Betretungsverbot für die Beherbergungsbetriebe hätten auch viele Mandatare nicht arbeiten können. "Sie hatten viel Zeit, sich mit der Politik zu beschäftigen." Es habe regelmäßig vier bis fünf Sitzungen pro Woche gegeben.