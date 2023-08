Hatte Messi angesprochen: Inter Miami feuert Reinigungskraft

Lionel Messi (36) sorgt bei seinem neuen Klub Inter Miami für ziemlich viel Furore und begeistert die Fans. Abseits des Fußballrasens bringt der Profisportler aber wohl nicht immer Glück: Ein Mann soll seinen Job verloren haben, weil er den Superstar angesprochen hatte.

"Er bot mir ein Autogramm an"

Der Kolumbianer Cristian Salamanca war Putzkraft im Stadion von Inter Miami: "Ich habe zufällig die Toiletten in dem Sektor geputzt, in dem die Busse geparkt sind. Zum Glück war ich da, als der Bus kam und die Spieler ausstiegen. Der letzte war Messi und ich schrie ,Hey, Weltmeister!’ Messi schaute mich an. Ich zeigte ihm, dass ich ein Argentinien-Trikot trug und hielt einen Stift hoch. Er bot mir ein Autogramm an", erzählt der Fußballfan gegenüber der argentinischen Zeitung "La Nacion".