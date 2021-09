Hass im Netz? Das macht "Science Buster" Martin Moder

Martin Moder sprach in "Vorarlberg LIVE" über Kommentare im Netz und seine Arbeit analog vs. digital.

Auch die "Science Busters" mussten ihren Arbeitsablauf während der Corona-Pandemie massiv ändern, wie Martin Moder am Montag in "Vorarlberg LIVE" erklärt. Vor der Krise habe er mit Menschen im Rahmen der "Science Busters"-Bühnenshows großteils von Angesicht zu Angesicht kommuniziert, vor eineinhalb Jahren sei er dann seinen YouTube-Channel gestartet. "Das hat unfassbar gut funktioniert." Er habe in dieser Zeit viele neue Ansätze in der Kommunikation gelernt und auch einige Dinge bemerkt, die nicht gut funktionieren - darüber wird er auch am Dienstag bei der "Interactive West" in Dornbirn sprechen.