Harter Prüfstein für FC Mohren Dornbirn

Im fünften Test trifft die Mader-Truppe auf Bundesligist SCR Altach

„Wir wollen ein würdiger Gegner sein und sie auch ärgern. Meine Mannschaft soll noch neue Erkenntnisse über die Schwächen und Stärken erfahren und hoffentlich kann man einen großen Schritt nach vorne machen. Werden auch noch neue Dinge im taktischen Bereich probieren“, sagt FC Mohren Dornbirn Trainer Markus Mader (51). Die Rothosen bestreiten im vorletzten Test auf die Frühjahrsmeisterschaft in der Cashpoint-Arena auf dem Nebenplatz (Naturrasen) am Samstag, 8. Februar, 13 Uhr, die nächste wichtige Formüberprüfung. Für Leihspieler Leonardo Zottele (20) wird es sicher ein besonderes Spiel. Der 20-jährige Innenverteidiger wird gegen seinen Klub auflaufen. Für SCR Altach ist es die Generalprobe vor dem Frühjahrsauftakt am 15. Februar, 17 Uhr, gegen Austria Wien. Die Rheindörfler haben im Trainingslager viele Übungseinheiten auf Naturrasen absolviert. FC Dornbirn trainiert seit 7. Jänner auf dem eigenen Kunstrasenplatz auf der Birkenwiese.