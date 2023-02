Harte Verkehrsmaßnahmen im Ortsteil Brederis

Das Straßen- und Wegekonzept bringt viele Neuerungen. Heiße Debatte bei Informationsveranstaltung.

RANKWEIL. Brederis ist von der Fläche her die Hälfte von der Marktgemeinde Rankweil und umfasst 190 Hektar, das entspricht der gesamten Feldkircher Innenstadt oder 360 Fußballfeldern. Der Ortsteil mit den Quartieren Brederis Dorf, Paspels und Weitried ist sowohl für die Marktgemeinde Rankweil als auch für die ganze Region bedeutend als Betriebsstandort, als fruchtbarer Nährboden für die Vorarlberger Lebensmittelproduktion sowie als Freizeit- und Erholungsraum. Mehr als 2100 Menschen leben im Ortsteil Brederis. Im Dezember 2018 startete die Marktgemeinde Rankweil mit dem Straßen- und Wegekonzept für den Ortsteil Brederis. Fünf Sitzungen einer ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe und zwei Workshops mit Bürgern aus Brederis wurden abgehalten. Im April 2022, also vor elf Monaten hat die Rankweiler Gemeindevertretung das Straßen- und Wegekonzept für Brederis einstimmig beschlossen. Nun hat die Marktgemeinde Rankweil in einer gut besuchten öffentlichen Veranstaltung von mehr als hundert Bürgern aus Brederis im Bresnersaal die Menschen über die Umsetzung dieses Verkehrskonzept ausführlich informiert. Neben der Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall gaben die Gemeinderäte Helmut Jenny, Klaus Dieter Pirker und Karin Reith, Mitarbeiter von der Abteilung Infrastruktur der Marktgemeinde Rankweil, Gemeindepolizist Jürgen Schnetzer und der zuständigen Verkehrsplanungsfirma Auskunft über die zukünftige Vorgangsweise im Straßenverkehr in Brederis. Im April dieses Jahres wird mit der Umsetzung des Straßen- und Wegekonzept in Brederis begonnen und dauert bis Ende Mai. Die Beschilderung und Bodenmarkierungen im Ortsteil Brederis werden von Firmen erledigt. Allerdings hat die Informationsveranstaltung im Bresnersaal von den Bürgern großen Widerstand gebracht und eine hitzige, längere Diskussion von zwei Stunden ist entstanden. „Alle Bürger haben mehrmals die große Chance gehabt sich vor dem einstimmigen Beschluss der Gemeindevertretung näher einzubringen. Der Beschluss und die Maßnahmen werden nicht mehr geändert. Werden mit der Umsetzung schon bald starten“, spricht Rankweil Gemeindeoberhaupt Katharina Wöß-Krall Klartext. Schritt für Schritt wird dann auch in der Marktgemeinde Rankweil das beschlossene Straßen- und Wegekonzept umgesetzt. Startschuss für den Rankweiler Ortsteil Unterdorf ist für Herbst 2023 vorgesehen, der Start für die Maßnahmen im Rankweiler Oberdorf ist für Frühjahr 2024 geplant. Vor allem die Schweizerstraße und der Sennhofweg werden mit der Umsetzung des neuen Konzept noch viel mehr Verkehr haben. Für die Verkehrsplaner, die mit diesem Projekt betraut sind ist klar: „Für Fußgänger und Radfahrer werden diese Maßnahmen deutlich verbessert. Mussten Einschränkungen machen um die Fußgänger und Radfahrer aufwerten können. Trotzdem wurde versucht um attraktive zukunftsorientierte Bedingungen für alle Bürger zu schaffen. Das war unser Ziel. Die PKW können überall fahren, aber müssen gewisse Umwege in Kauf nehmen. Die Rankweiler Politik hat sich klar dazu bekannt. Die bestehenden Straßen werden icht verbreitert oder ausgebaut“, so die Vertreter der Planungsfirma. In der Schweizerstraße gilt 40km/h Höchstgeschwindigkeit. Hingegen kommt im Erschließungsstraßennetz rechts und linke Seite in Brederis die Reduzierung auf 30 km/h. Eine große Neuerung kommt mit der Begegnungszone im Ortsteilzentrum Kirchstraße/Madlenerweg auf die Bürger zu. Die Neugestaltung bringt das Tempo 20 km/h. Die Fahrradstraße im Oberer Paspelsweg wurde schon umgesetzt. Nun wird auch die St. Eusebius-Straße nur für den Fahrradverkehr genützt, es ist keine Durchfahrt der PKW vorgesehen. Das Lenkungskonzept Weitried bringt generell wohl die größten Änderungen. Die Durchfahrt für die Kraftfahrzeuge wird von allen Seiten unterbunden. Die Zufahrt ins Weitried für den KFZ-Verkehr erfolgt künftig dann nur noch über den Kreisverkehr an der Bundesstraße, Ried- und Weitried-Straße. „Wollen Durchzugsverkehrim Weitried wegnehmen“. Von Brederis und Meiningen dürfen nur noch Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge im Weitried unterwegs sein. Neue Geh- und Radwege sollen in Brederis entstehen.VN-TK