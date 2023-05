Hartberg und WAC kämpfen um EC-Qualifikationsplatz

Der Ticker vom Spiel Hartberg vs Wolfsberger AC

Der TSV Hartberg holte in der Bundesliga in zwei Spielen gegen den RZ WAC trotz jeweils dreier Gegentore Punkte – 4:3 im Oktober 2018 und 3:3 im Juli 2020. Das gelang keinem anderen BL-Team gegen die Kärntner zwei Mal.

Der RZ WAC traf in der Bundesliga in allen sechs Auswärtsspielen gegen den TSV Hartberg (11 Tore) – das gelang bei mehr als drei Duellen sonst nur dem FC Salzburg. Im Grunddurchgang gewann Hartberg erstmals ein BL-Heimspiel gegen den WAC – nach zuvor drei Remis und zwei Niederlagen.

Der TSV Hartberg feierte erstmals in dieser Saison der Bundesliga zwei Siege in Folge, zuvor gelang das den Oststeirern im April 2022. Hartberg ist seit sechs BL-Spielen ungeschlagen (3S 3U) – länger als jedes andere Team in der Qualifikationsgruppe und erstmals so lange seit April bis Mai 2021 (damals auch 6 Spiele). In der Qualifikationsgruppe blieb Hartberg nie länger ungeschlagen als aktuell (wie zuvor nur 2020/21).