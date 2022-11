Hartberg trifft auf Rapid Wien, Tirol empfängt Ried

Zwei interessante Duelle am Samstag in der Ö-Fußball Bundesliga.

Das Match im Ticker: Hartberg vs Rapid Wien

self all Open preferences.

TSV Hartberg – SK Rapid Wien Samstag, 12.11.2022, 17:00 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Schiedsrichter:

Der TSV Hartberg blieb vergangene Saison in der Bundesliga gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (1S 1U) – erstmals in einer Spielzeit. Die Steirer kassierten 2021/22 gegen Rapid nur ein Gegentor – weniger als gegen jedes andere Team. Rapid erzielte gegen jedes andere Team mehr als ein Tor.

Der SK Rapid Wien gewann das Nachtragsspiel am Nationalfeiertag gegen den TSV Hartberg mit 5:1. Das war der höchste Sieg in diesem Duell, der zweithöchste Rapid-Sieg in dieser Saison der Bundesliga sowie die geteilt höchste Saison-Niederlage der Hartberger.

Der SK Rapid Wien erzielte im Nachtragsspiel gegen den TSV Hartberg vier Tore nach der Halbzeitpause – so viele waren es zuvor in dieser Saison der Bundesliga nur bei Rapid selbst (10. Runde gegen die WSG Tirol ) und beim FC Red Bull Salzburg (6. Runde gegen Lustenau).

Der TSV Hartberg erzielte in dieser Saison der Bundesliga drei Elfmetertore – kein Team mehr. Der SK Rapid Wien kassierte fünf Gegentore per Elfmeter – so viele wie kein anderes Team.

Rapids Guido Burgstaller erzielte beim 1:0-Sieg gegen den LASK sein 10. Tor in dieser Saison der Bundesliga – so viele wie sonst nur 2013/14 (damals 11). Er traf in drei BL-Einsätzen in Folge (darunter beim 5:1 gegen Hartberg) – das gelang ihm zuvor nur zu Saisonbeginn 2013/14.

Das Match im Ticker: Tirol vs Ried

self all Open preferences.

WSG Tirol – SV Ried Samstag, 12.11.2022, 17:00 Uhr, Tivoli Stadion Tirol, Schiedsrichter:

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga vier der sieben Spiele gegen die SV Ried – gegen keinen anderen Klub haben die Tiroler einen so hohen Sieganteil (57%). Die WSG Tirol gewann zuletzt drei BL-Spiele in Folge gegen Ried – gegen keinen Klub mehr in Folge.

Die WSG Tirol traf in der Bundesliga in jedem der sieben Duelle gegen die SV Guntamatic Ried – nur gegen den SV Mattersburg (4 Spiele) und SC Austria Lustenau (2 Spiele) trafen die Tiroler auch in jedem BL-Spiel.

Die WSG Tirol ist in der Bundesliga seit vier Spielen ungeschlagen (3S 1U) – erstmals in dieser Saison. Weiters holte die WSG Tirol 10 Punkte aus den vier Spielen der Rückrunde des diesjährigen Grunddurchgangs – so viele wie sonst nur der FC Salzburg.

Die SV Ried blieb in der Bundesliga in drei der vier Spiele dieser Rückrunde ungeschlagen (1S 2U) – in der Hinrunde blieben die Innviertler in vier der 11 Spiele (2S 2U) ungeschlagen.