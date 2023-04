Hartberg steht mehr unter dem Druck als Wolfsberg

Im Freitag-Spiel der Ö-Bundesliga müssen die Steirer gegen die Kärntner siegen.

Qualifikationsgruppe, 4. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Wolfsberg vs Hartberg

Wolfsberger AC – TSV Hartberg Freitag 19.30 Uhr, SR Christoper Jäger (S)

Der TSV Hartberg gewann das zweite Duell in dieser Saison der Bundesliga gegen den RZ Pellets WAC mit 2:1, nachdem die Kärntner das erste Duell gewannen. Nur einmal gelang es einem Team in diesem BL-Duell zwei Spiele in Folge zu gewinnen – dem WAC in der Saison 2019/20.

Der TSV Hartberg holte in der Bundesliga in zwei Spielen gegen den RZ WAC trotz jeweils dreier Gegentore Punkte – 4:3 im Oktober 2018 und 3:3 im Juli 2020. Das gelang keinem anderen Bundesliga-Team gegen die Kärntner zwei Mal.

Der RZ WAC gewann zwei der drei Spiele in der Qualifikationsgruppe (1N) – das sind genauso viele Siege wie in den vorangegangenen 12 Spielen in der Bundesliga zusammen. In der Meistergruppe konnten die Kärntner nie zwei der ersten drei Spiele gewinnen.

Der RZ WAC punktete in dieser Saison in der Bundesliga in vier der 14 Spiele nach 0:1-Rückständen (3S 1U) – in der Vorsaison gab es fünf Punktgewinne (3S 2U 12N). Einen der drei Saisonsiege nach 0:1-Rückstand holten die Wolfsberger im ersten Saisonduell gegen den TSV Hartberg.