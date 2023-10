Hartberg siegte bei dezimiertem Schlusslicht Lustenau 4:0

Der TSV Hartberg hat den besten Saisonstart seiner Clubgeschichte prolongiert und den Platz in den Top sechs der Fußball-Bundesliga gefestigt.

Die Steirer gewannen am Sonntag bei Austria Lustenau mit 4:0 (1:0) und sind unverändert Tabellenfünfter. Donis Avdijaj (36.), Dominik Frieser (59.) und Maximilian Entrup (66., 83.) trafen beim hochverdienten Erfolg. Das sieglose Schlusslicht Lustenau spielte nach dem Ausschluss von Pius Grabher ab der 44. Minute in Unterzahl.

In der 36. Minute wurden die Bemühungen belohnt. Die Steirer kombinierten sich auf engstem Raum durch die Austria-Abwehr, Avdijaj stand schließlich frei am Fünfer und schoss zur Führung ein. In der 44. Minute schwächte sich Lustenau selbst, als Grabher nach einem brutalen Foul an Mamadou Sangare ausgeschlossen wurde.