Hartberg ließ Wolfurt keine Chance

1:3-Heimniederlage der Vonach-Truppe gegen die starken Steirer.

Hartberg konnte vor allem mit hartem Servicedruck die Wolfurter kontrollieren, am Anfang der Partie konnte Wolfurt das Spiel noch offenhalten. Doch schon in Mitte des ersten Satzes brachen sie durch die Annahme weg, Hartberg zeigte, warum sie in der ersten Liga spielen und lies Wolfurt keine Chance.