Hartberg gegen Ried - beide Teams unter Zugzwang

Der Elfte gegen den Zehnten und beide Vereine müssen gewinnen.

all

all

self

self

Die SV Ried ist gegen den TSV Egger Glas Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (3S 5U). Nur gegen den SC Austria Lustenau absolvierten die Innviertler mehr BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage (13).

Die SV Ried blieb 2020/21 und 2021/22 in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg ungeschlagen. Zwei ungeschlagene BL-Saisonen in Folge gab es für die Innviertler zuletzt gegen den SC Wiener Neustadt (5 von 2010/11 bis 2014/15).

Alle vier Duelle in der Bundesliga zwischen dem TSV Hartberg und der SV Ried in der Steiermark endeten jeweils mit einem 1-1-Remis. Die ersten vier Aufeinandertreffen daheim zu remisieren gab es zuvor nur beim GAK gegen den Wiener Sport-Club (sogar in den ersten 5).