Hartberg empfängt A.Wien, Klagenfurt vs Sturm Graz

Mit zwei Spielen wird der achte Spieltag in der Bundesliga abgeschlossen.

Das Match Hartberg - A.Wien im Ticker

self all Open preferences.

TSV Hartberg – FK Austria Wien Sonntag, 11.09.2022, 14:30 Uhr, Profertil Arena Hartberg

Der FK Austria Wien gewann die letzten vier Spiele der Bundesliga gegen den TSV Egger Glas Hartberg – eines mehr als in den ersten neun Spielen.

Der FK Austria Wien gewann die letzten zwei Auswärtsspiele der Bundesliga gegen den TSV Hartberg – eines mehr als in den ersten fünf Gastspielen. Bei diesen zwei Siegen erzielte die Wiener Austria sieben Tore, bei den ersten fünf Auswärtsspielen in Hartberg zusammen nur vier.

Der TSV Hartberg holte aus den ersten sechs Spielen dieser Saison der Bundesliga sieben Punkte – so viele waren es zuvor nur 2019/20 (damals sogar 11).

Der TSV Hartberg spielt erstmals seit März in der Bundesliga wieder in zwei Spielen in Serie zu null – neun Gegentore nach sechs Saisonspielen ist geteilter Bestwert des TSV in der Bundesliga (auch in der Vorsaison und 2019/20). Die Oststeirer absolvierten erst einmal drei BL-Spiele in Folge ohne Gegentor – im April 2021 (1:0 gg. Austria Wien | 1:0 bei der Admira | 0:0 gegen SKN).

Der FK Austria Wien punktete in drei der vier Spiele nach 0:1-Rückstand (1S 2U) – nur der SC Austria Lustenau (4) in mehr Spielen in dieser Saison der Bundesliga. In den 13 BL-Duellen zwischen dem TSV Hartberg und der Wiener Austria ging 11-mal das Team, welches mit 1:0 in Führung ging, auch als Sieger vom Platz – nur am 25. August 2019 nicht (2:2 in Hartberg nach 1:0-Führung von Hartberg).

Das Match Klagenfurt vs Sturm Graz im Ticker

self all Open preferences.

SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz Sonntag, 11.09.2022, 17:00 Uhr, 28 Black Arena

Der SK Sturm Graz gewann alle fünf Pflichtspiele gegen den SK Austria Klagenfurt und traf in jedem dieser fünf Spiele mindestens doppelt (insgesamt 14 Tore).

Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga alle vier Spiele gegen den SK Austria Klagenfurt – die Steirer gewannen zuvor nur gegen den SC Neusiedl am See die ersten vier BL-Spiele. Klagenfurt kassierte in der Vorsaison nur gegen den SK Sturm mehr als zwei Niederlagen.

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit sieben Spielen im Bundesland Kärnten ungeschlagen (5S 2U) – erstmals so lange in der Bundesliga-Historie der Steirer

Der SK Sturm Graz hatte 55 hohe Ballgewinne (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – nur der FC Salzburg (59) in dieser Saison der Bundesliga mehr. Die Pressinglinie der Steirer startete im Schnitt 44 Meter vor dem eigenen Tor – so weit vorne wie bei keinem anderen Team in dieser BL-Saison.