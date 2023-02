Hartberg Coach gibt Debüt, Austria Wien vs Klagenfurt

Zwei Wichtige Partien gibt es zum Abschluss des ersten Spieltag im neuen Jahr.

Der Liveticker vom Spiel SV Ried vs TSV Hartberg

SV Ried – TSV Hartberg, Sonntag, 12. Februar 2023, 14:30 Uhr, Schiedsrichter: Harald Lechner

Die SV Ried verlor in der Bundesliga keines der vier Heimspiele gegen den TSV Hartberg (3S 1U) und blieb in drei dieser vier Spiele ohne Gegentor. In 75% der BL-Heimspiele ohne Gegentor blieben die Innviertler sonst nur noch gegen den FC Kärnten (3 von 4) und die KSV 1919 (6 von 8).

Die SV Ried erspielte sich eine Chancenqualität nach Standards für 9,1 Tore – nur der SK Sturm Graz in dieser Saison der Bundesliga eine höhere (9,9). Ried erzielte die Hälfte der Tore nach Standards (6 von 12) – wie sonst nur Klagenfurt in dieser BL-Saison. Die Innviertler erzielten drei der letzten fünf BL-Tore gegen den TSV Hartberg nach Standards (2 nach Ecken, 1 nach Freistoß).

Rieds Samuel Sahin-Radlinger hat mit 795 Ballaktionen, 170 Abstößen und 126 Auswürfen jeweils die meisten aller Torhüter. Seine 62 abgewehrten Schüsse sind der Bestwert der Liga. Der 30-jährige Torhüter der Innviertler kassierte um 4,1 Gegentore weniger als zu erwarten gewesen wären (24 Gegentore bei 28,1 Expected Goals on Target Conceded) – Bestwert unter allen Keepern dieser Saison der Bundesliga.

Hartbergs Christian Klem absolvierte 299 Spiele in der Bundesliga (davon 87 für Hartberg und 67 unter Trainer Markus Schopp). Klem kam in den ersten sechs BL-Spielen von Trainer Markus Schopp beim SK Sturm Graz in der Saison 2012/13 immer zum Einsatz. Klem feierte gegen die SV Ried 15 BL-Siege (wie gegen die Admira) – gegen kein Team mehr.

Trainer Markus Schopp nimmt zum 100. Mal für den TSV Hartberg in einem Spiel der Bundesliga auf der Trainerbank Platz und zum 106. Mal in einem BL-Spiel (die ersten 6 Spiele betreute er den SK Sturm Graz). Schopp feierte seinen ersten BL-Sieg gegen Ried (3:1 mit Sturm im Mai 2013).

Der Liveticker vom Spiel Austria Wien vs A. Klagenfurt

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt, Sonntag, 12. Februar 2023, 17:00 Uhr, Generali-Arena, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Der FK Austria Wien ist gegen den SK Austria Klagenfurt in der Bundesliga ungeschlagen (1S 4U). Der FK Austria Wien gewann in der Gruppenphase der Vorsaison in Klagenfurt mit 2:1 – der einzige Sieg in diesem BL-Duell.

Der FK Austria Wien startete sowohl 2021 als auch 2022 mit einem Sieg im ersten BL-Spiel des Kalenderjahres. 2022 blieb die Wiener Austria in der Bundesliga sogar in den ersten sieben Spielen des neuen Kalenderjahres ungeschlagen (5S 2U). Klagenfurt blieb 2022 in den ersten drei BL-Spielen des Jahres ungeschlagen (1S 2U) und startete mit einem Remis beim LASK (2:2).

Der SK Austria Klagenfurt ist in der Bundesliga seit fünf Auswärtsspielen ungeschlagen (4S 1U) – erstmals so lange. Die Kärntner erzielten 17 Tore in den ersten acht BL-Auswärtsspielen und damit um sechs Tore mehr als zum Vergleichzeitpunkt der Vorsaison.

Austria Wiens Dominik Fitz lieferte in dieser Saison der Bundesliga die meisten Schussvorlagen aus dem Spiel (27), durch Freistöße (9) und durch Eckbälle (17) ab. Seine insgesamt 53 Schussvorlagen sind mindestens 19 mehr als bei jedem anderen BL-Spieler (vor Stefan Nutz mit 34).