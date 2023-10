Hart erkämpfte Siege für Vorarlbergs Handball-Teams

Sowohl Bregenz Handball als auch der HC Hard mussten heute härter kämpfen, wie erhofft, feierten am Ende aber wichtige Siege.

Bregenz Handball und der HC Hard gingen heute als klare Favoriten in die Duelle mit Hollabrunn bzw. Ferlach. Doch so leicht machten es die Außenseiter den Ländle-Teams nicht.

Hard muss lange kämpfen

In Hard lagen die Roten Teufel von Beginn weg meist immer in Führung, taten sich aber schwer, sich gegen den klaren Außenseiter Ferlach abzusetzen. Erst zur Mitte der ersten Halbzeit konnte man sich etwas absetzen und erspielte sich einen 3-Tore-Vorsprung. Die Gäste kamen zweischenzeitlich aber wieder bis auf einen Treffer heran. Dank eines Doppelschlags kurz vor der Pausensirene ging es dennoch mit einem 16:13 in die Pause.

Bregenz zittert sich zum Sieg

In Hollabrunn schien in der ersten Halbzeit viel für die Bregenzer zu laufen, die sich von Beginn weg immer weiter absetzen konnten und nach 30 einseitigen Minuten mit einem klaren 11:16 in die Pause gingen. Doch die Hausherren fanden in der zweiten Halbzeit deutlich besser ins Spiel und kämpften sich mit einer starken Leistung Punkt um Punkt zurück. Die Bregenzer lagen aber stets zumindest einen Treffer voran. So auch zum Ende des Spiels, als ein knappes 25:26 auf der Anzeigetafel stand - ein nach der ersten Halbzeit unerwartet knapper Sieg der Bregenzer.