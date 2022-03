Hart erkämpfter Sieg für Bregenz Handball

Die Bregenzer Handballer taten sich gegen den Vöslauer HC lange schwer, jubelten am Ende aber über einen knappen 25:23-Heimsieg.

Für die Bregenzer Handballer ging es heute im Heimspiel gegen den Völslauer HC daraum, mit einem Pflichtsieg gegen den Tabellenvorletzten den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Doch das Spiel lief zu Beginn nicht wie gewünscht, denn die Vöslauer zogen mit einem 4:0-Lauf von 3:3 auf 3:7 davon. Doch die Bregenzer wachten rechtzeitig auf und glichen postwendend wieder aus. Wirklich überzeugen konnten die Hausherren in der ersten Halbzeit jedoch nicht und es ging mit einem 10:12-Rückstand in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit taten sich die Bregenzer weiter schwer, richtig ins Spiel zu finden. Die Gäste schafften es zu Beginn mehrfach, sich auf bis zu drei Tore abzusetzen. Erst zur Mitte der zweiten 30 Minuten gingen die Bregenzer erstmals wieder in Führung und lagen in weiterer Folge stets zumindest ein Tor voran. Am Ende jubelten die Bregenzer über einen hart erkämpften 25:23-Sieg und hielten somit den Anschluss an Tabellenführer Krems und Ländle-Konkurrent HC Hard. Bester Torschütze der Bregenzer war Esegovic mit 9 Treffern.