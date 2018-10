Harry und Meghan schlenderten barfuß über Bondi Beach in Sydney

Barfuß und locker bekleidet haben der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan bei ihrer Pazifik-Reise den berühmten Strand Bondi Beach in Sydney besucht.

Das Blumenketten tragende Paar traf am Freitagmorgen Surfer und setzte sich mit Vertretern der Gruppe OneWave in den Sand. Die Gruppe will die seelische Gesundheit der Menschen mit Sport im Freien fördern. Ihre Anhänger treffen sich immer Freitags in farbenfroher Kleidung zum Frühsport am Strand.