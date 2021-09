"Harry Potter"-Star Tom Felton ins Krankenhaus eingeliefert

Der Darsteller "Draco Malfoy" aus der weltberühmten Filmreihe "Harry Potter" ist während eines Promigolfspiels in Wisconsin zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein ernsthafter Schockmoment. Für Tom Felton sei es auf dem Golfplatz Whistling Straits nahe dem Ort Sheboygan am Donnerstag zu "einem medizinischen Zwischenfall" gekommen, teilten die Organisatoren nur mit. Der Brite war am 18. Loch, als er plötzlich zu Boden ging. Umstehende halfen ihm auf und legten ihn auf eine Trage. In einem Golfwagen wurde Felton dann weggefahren. Erst tags zuvor wurde er 34 Jahre alt.