Harmloses Dornbirn verliert bei der Admira aus Mödling

Der FC Dornbirn kassierte mit dem knappen 0:1 bei Admira Mödling die zweite Niederlage in Folge.

Für den FC Dornbirn ging es heute auswärts beim Bundesliga-Absteiger Admira Mödling weiter. Nachdem gegen Linz am letzten Spieltag die Dornbirner Serie zu Ende ging, wollte das Team heute eine neue Serie starten. In der ersten Halbzeit taten sich jedoch beide Mannschaften schwer, gute Möglichkeiten zu kreieren. Insgesamt waren die Hausherren das gefährlichere Team. Dornbirn hatte einzig durch Sebastian Santin nach rund einer halben Stunde die Chance die Führung.

In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Die Mödlinger blieben etwas aktiver und gingen in der 64. Minute durch Patrick Schmidt in Führung. Die Vorarbeit lieferte Thomas Ebner. Die Dornbirner versuchten nun mit Wechseln neuen Schwung ins Spiel zu bringen. So kamen unter anderem Mandl und Ibrisimovic sowie wenig später Noa Mathis. Am Ende brachte aber auch das nicht den gewünschten Effekt und die Dornbirner kassierten eine knappe, aber nicht unverdiente 0:1-Niederlage.